Belgische ouderdomsdeken reageert op jonge renners: "Zotter en zotter"

Ben Hermans heeft een nieuwe adem gevonden. De 37-jarige renner reed dit seizoen al twee koersen voor zijn nieuwe ploeg Cofidis.

Ben Hermans beleefde twee moeilijke seizoen, waarin hij af te rekenen kreeg met de gevolgen van long covid. Nu is hij hard bezig om dit seizoen te schitteren.

Hermans is tevreden met het materiaal dat hij bij zijn nieuwe ploeg krijgt. Ook de omkadering is heel erg professioneel, zo laat hij aan Het Belang van Limburg weten.

Na een stage en de twee koersen die hij in Spanje al reed is er nu een weekje rust voorzien. Daarna trekt hij naar Saoedi-Arabië voor de AlUla Tour.

“Rust die ik goed kan gebruiken, want in het peloton gaat het er meer hectisch aan toe dan ooit”, reageert Hermans. “De jongere renners lijken zotter en zotter te worden. Terwijl ik even voorzichtig blijf als de voorbije jaren.”

Er wordt volgens Hermans duidelijk anders gekoerst dan vroeger. “Vanuit alle ploegleiderswagens wordt ieder voorjaar steeds meer gehamerd op het belang van positioneren. Dus wordt er - mede door de combinatie van oortjes en gps-systemen op de fietscomputers - op leven en dood naar een bocht toegeleefd.”

Volgens Hermans gebeurt dat niet één keer, maar verschillende keren per dag.