Thomas De Gendt vertelt waarom hij in 2022 niet zoals gepland stopte met koersen

Thomas De Gendt zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Nochtans had dat al veel eerder moeten gebeuren.

Thomas De Gendt begint binnenkort aan zijn laatste jaar als profwielrenner. Het zal geen gemakkelijke periode worden, het leven na de koers.

De Gendt vertelt in een interview met Het Nieuwsblad zelfs dat hij er een beetje schrik voor heeft, om te stoppen met koersen.

“Alleen verdwijnt dan het moeten, wat nu ook wel een drijfveer is. Straks mag ik gaan fietsen. Ik ga dat sowieso nog altijd blijven doen. Zes uur fietsen in Spanje, voor mij is dat geen training of straf, ik doe dat gewoon graag. Alleen als het op 1 december regent, dan kruip ik niet meer op een fiets. De riem mag eraf”, klinkt het.

Het einde is gepland dit jaar, maar eigenlijk was het al in 2022 de bedoeling om een punt achter zijn carrière te zetten, zo geeft hij nog mee.

“Maar toen won ik nog een rit in de Giro. Ik was nog te goed. De ploeg gaf me nog een contract voor twee jaar, maar ik heb toen wel al beslist dat dat voor mij de einddatum zou zijn. Straks kom ik daar niet meer op terug.”