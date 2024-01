Belgisch renner gaat voluit de strijd aan met Wout van Aert

Dit jaar start Gerben Thijssen al aan zijn derde seizoen bij Intermarché-Wanty. Hij zet een fikse stap vooruit in de rangorde.

Zeven overwinningen pakte Gerben Thijssen al voor zijn werkgever en in 2024 willen ze nog veel meer van hem zijn. Hij krijgt een stevig programma voorgelegd en gaat ook de strijd aan met onze landgenoot Wout van Aert.

“Het team laat me een stap zetten naar koersen van een hoger niveau”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Door me in het voorjaar in de Ronde van Algarve en Parijs-Nice op te stellen, willen ze me een stukje sterker maken.”

Thijssen reed al de Vuelta twee keer, maar zal nu uitgespeeld worden in de Giro. Met Wout van Aert als tegenstander, maar ook namen als Jakobsen, Kooij, Viviani, Milan, Welsford, Molano en Ewan.

“Doordat de rit naar de Champs-Elysées wegvalt in de Tour trekken veel sprinters richting Italië”, gaat Thijssen verder. “Het niveau zal inderdaad enorm zijn. Maar bon, dat is ook het niveau waar ik naartoe wil.”

Om in Italië top te zijn moeten er ook zaken sneuvelen. Zo rijdt hij onder andere Parijs-Roubaix niet dit jaar.