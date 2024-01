Collega komt met opvallende complimenten voor Jasper Philipsen

Sprinten, het blijft een bijzondere stiel in het peloton. Ook Dylan Groenewegen weet ervan mee te spreken.

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste overwinning van het jaar al binnen en dat deed hij door zijn aanpak van het sprinten wat te veranderen.

Hij kon de voorbije jaren goed mee als het op klimmen aankwam, maar dat had de nodige gevolgen voor zijn sprintsnelheid. En daarom heeft hij zijn aanpak van de trainingen aangepast om dat te voorkomen.

Een echte sprinter, het is maar de vraag of dat nog bestaat, zo bevestigt ook Groenewegen in de wielerpodcast De Grote Plaat.

“Ik denk dat sprinters gewoon weer harder bergop rijden dan vroeger. Het gehele niveau gaat gewoon omhoog”, klinkt het.

Al zijn er ook uitzonderingen op die regel. “Wat ze ook trainen en hoe ze ook trainen, maar ze blijven gewoon hard sprinten. Philipsen is een van die uitzonderingen. Die kun je heel veel bergop laten trainen, maar hij blijft even snel.”