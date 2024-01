Mathieu van der Poel doodeerlijk: "Daar ben ik niet mee bezig"

Mathieu van der Poel doet zondag een gooi naar zijn zesde wereldtitel in het veld. Toch is ook voor hem het voorjaar heel erg belangrijk.

Van Sanremo tot Roubaix, daar focust Mathieu van der Poel zich dit voorjaar op, maar er zijn nog heel wat zaken die in 2024 van belang zijn voor de Nederlandse alleskunner.

Zo is er deze zomer ook de Olympische Spelen. “In principe moet de wegrit me liggen. Het parcours is minder zwaar dan in Glasgow, echt iets voor klassieke renners”, klinkt het in HUMO.

“Het is een unieke kans, want je weet niet wat het over vier jaar wordt. Maar ook een deelname aan het mountainbike op de Spelen is een optie. De knoop is nog niet doorgehakt.”

Van der Poel heeft al twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Met een derde zege komt hij op een heel bijzonder lijstje met alleen maar grote namen.

“Ik ben niet bezig met lijstjes, ik wil gewoon zoveel mogelijk doelen afvinken. Ik win liever een eerste keer Luik-Bastenaken-Luik dan een derde keer de Ronde”, is hij heel erg duidelijk.