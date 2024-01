Geen feest bij Soudal Quick-Step: Nederlanders kloppen Tim Merlier, meest verrassende onder hen juicht na fotofinish

Tim Merlier had maar al te graag al zijn rekening geopend voor Soudal Quick-Step in 2024. Op zijn eerste wedstrijddag kwam er al een fotofinish aan te pas.

Een etappe van en naar Al Manshiya Train Station, een rit van net geen 150 kilometer, was de eerste opdracht voor de renners in de AlUla Tour. Met de verwachte sprinterskans aan het eind was het vooral uitkijken naar Dylan Groenewegen, de snelle man van Jayco-AlUla.

Al waren er zoals altijd wel moedige renners te bespeuren die zo'n scenario wilden vermijden. De kopgroep spatte uiteen op ruim 40 kilometer van de aankomst, door de aanvallen van Unai Zubeldia en Carter Bettles. Zubeldia was diegene die het het langste volhield, maar met een kleine 20 kilometer te gaan eindigde ook zijn verhaal.

Casper van Uden'e kariyerinin ilk galibiyetini getiren an. #AlUlaTour pic.twitter.com/m59NOZdn2R — Pro Peloton (@propelotontr) January 30, 2024

Spurten dus maar, met onder meer Dylan Groenewegen en Tim Merlier die het volle pond gaven op de eerste rij. Zo vroeg op het seizoen kwam er al een fotofinish aan te pas, want hij het passeren van de streep was niemand zegezeker. Uiteindelijk bleek Casper van Uden van dsm-firmenich de snelste te zijn..

Van Uden was er dus in geslaagd om zijn landgenoot Groenewegen nog net vooraf te gaan. Merlier en Soudal Quick-Step moesten genoegen nemen met een derde stek.