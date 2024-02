🎥 WK-parcours trekt toch ander gezicht: bondscoach Vanthourenhout trekt duidelijke conclusie

Komend weekend staat het WK veldrijden op het programma in Tabor. Er werd een droog en snel parcours verwacht, maar daar lijkt toch weinig van aan te zijn.

Zo'n week geleden tweette Sven Nys dat we wellicht een snel en droog parcours konden verwachten op het WK veldrijden in Tabor. In Tsjechië zelf lijkt daar echter weinig van aan op dit moment, waar het toch vettig ligt.

Bondscoach Sven Vanthourenhout verkende donderdag met enkele jeugdrenners het parcours. "Dit gaat hier echt geen vliegmeeting worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Het wordt dus toch anders dan in Hoogerheide en Benidorm.

Van der Poel favoriet

Volgens de bondscoach is het echter geen verrassing dat het toch vettig ligt, omdat er de voorbije weken veel sneeuw lag in Tabor. Het heeft de voorbije weken ook veel gevroren, waardoor er veel water in de grond zit.

Het verschil zal dus vooral op vermogen gemaakt kunnen worden, de favorietenrol van Mathieu van der Poel zal dus niet kleiner worden. "Mathieu gaat zijn PK’s hier volledig kunnen gebruiken", is de bondscoach realistisch.