Slecht nieuws voor Van der Poel vanuit Tabor? Sven Nys geeft update over het WK-parcours

Over iets meer dan een week wordt in het Tsjechische Tabor voor de wereldtitel veldrijden gestreden. En dat parcours lijkt niet te worden waar de meesten op gehoopt hadden.

Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout zou het weer de sleutel kunnen worden op het WK veldrijden in Tabor. Want met sneeuw en ijs zou er misschien nog een kans zijn om Mathieu van der Poel van de wereldtitel te houden.

Maar het ziet er niet naar uit dat het zo'n vaart zal lopen. Het lijkt zelfs het tegenovergestelde te worden. Sven Nys postte op zijn sociale media de weersvoorspelling van de komende tien dagen in Tabor.

Snel WK veldrijden?

En dat weer wordt opvallend zacht. "Geen ijs, geen sneeuw, geen bevroren ondergrond. Gewoon een super snelle droge editie dit jaar in Tabor", schrijft Nys op zijn sociale media. Overdag wordt er tussen de acht tot tien graden voorspeld.

Tot woensdag zou het nog licht vriezen in Tabor, maar de temperatuur overdag gaat wel telkens tot minimaal 6 graden. En ook regen zou er vanaf zaterdag al niet meer vallen. Net als in Benidorm wordt het dus wellicht een vliegmeeting.

Maar dat zou de spanning misschien ten goede kunnen komen. Voor Van der Poel wordt het dan wellicht moeilijker om al snel weg te rijden en de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Tenzij hij zoals in Diegem of Benidorm de rest gewoon ter plaatse laat met één versnelling.