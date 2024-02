Pakken de Belgen goud op het WK veldrijden? Bondscoach onthult zijn grootste kanshebbers

De categorie waarin de Belgen misschien nog de meeste kans maken op een medaille op het WK veldrijden, is misschien wel de beloften mannen. Al zal er ook afgerekend moeten worden met een Nederlander.

Zowel bij de mannen als vrouwen elite is een Nederlander de topfavoriet, bij de beloften mannen mogen we wel hopen op de Brabançonne op het podium. Dat is ook de mening van bondscoach Sven Vanthourenhout.

"Dit is de categorie waar we het meeste kans hebben op een wereldtitel of WK-medailles. In de Wereldbeker van Benidorm kleurde het podium nog volledig Belgisch", zegt de bondscoach bij Sporza.

Met Belgisch kampioen Emiel Verstrynge en Europees kampioen Jente Michels heeft België zelfs twee favorieten op goud. In zijn geheel ziet de bondscoach een sterke ploeg, maar toch geen echte topfavoriet.

Nederlander topfavoriet

Die is weggelegd voor de Nederlander Tibor del Grosso, die de Wereldbeker bij de beloften won door vier van de zes manches te winnen. "Al is de grens tussen winst en verlies een heel dunne lijn", stelt de bondscoach nog.

Del Grosso liet zich ook al zien bij de profs. Zo werd hij in Heusden-Zolder knap vijfde, ook op het Nederlands kampioenschap werd hij onlangs nog vijfde.