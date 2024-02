Met Mads Pedersen in de hoofdrol: Tim Declercq doet boekje open over zijn transfer naar Lidl-Trek

Tim Declercq verliet deze winter Soudal Quick-Step voor Lidl-Trek. De manier waarop die transfer tot stand kwam, is wel opmerkelijk.

Zeven jaar reed Tim Declercq (34) bij de ploeg van Patrick Lefevere. Door zijn leeftijd zagen velen hem zijn carrière beëindigen bij Soudal Quick-Step, vooral omdat er de laatste jaren steeds meer wordt ingezet op jongere renners.

Pedersen sprak Declercq aan

Toch tekende Declercq voor twee jaar bij het Amerikaanse Lidl-Trek. Het was kopman Mads Pedersen zelf die Declercq aansprak. "Gewoon tijdens de koers. Plots voelde ik een tik op mijn poep en zag ik Mads", zegt Declercq bij De Morgen.

"Hij vroeg: 'El Tractor, wil je bij mij in de ploeg komen rijden? Ik wil je er graag bij'. Ik schrok eerst van dat abrupte voorstel. Na die tik op mijn poep is alles in stroomversnelling gekomen", gaat Declercq nog verder.

Declercq reed ondertussen al de Ster van Bessèges samen met Pedersen, deze week is hij actief in de Tour de la Provence. Pedersen won ondertussen al vier keer op zes koersdagen, de nieuwe samenwerking loopt dus uitstekend.