🎥 Wout van Aert neemt meteen revanche en pakt zijn eerste zege van het seizoen

Wout van Aert heeft in de Ronde van de Algarve zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de sprint klopte hij onder meer Gerben Thijssen.

Voor de derde etappe van de Ronde van de Algarve verklaarde Wout van Aert dat hij zich wellicht niet zou mengen in de sprint. Hij wilde natuurlijk zijn voorjaar niet vergallen door zich in het gevaar van de massasprint te mengen.

Wellicht is het geweer toch van schouder veranderd tijdens de etappe, want de komende dagen zal winnen toch moeilijker zijn voor Van Aert. Zaterdag staat er een tijdrit op het programma, zondag opnieuw een etappe voor de klimmers.

Eerste zege Van Aert in 2024

Intermarché-Wanty pakte het heft in handen in de slotkilometer, maar sprinter Gerben Thijssen kwam iets te vroeg op kop. De Duitser Marius Maerhofer kwam er eerst nog over, maar dan kwam ook nog Wout van Aert.

Van Aert kwam goed uit het wiel en hield de rest af, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Rui Oliveira (UAE) en Mayrhofer (Tudor) werden tweede en derde, Thijssen werd vierde. Wout van Aert komt dankzij de tien bonificatieseconden ook opnieuw de top tien binnen.

