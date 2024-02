Wint Jasper Philipsen dit jaar een Monument? Sep Vanmarcke ziet maar één kans

Jasper Philipsen zette vorig jaar een stevige stap voorwaarts in de klassiekers. Kan hij dit jaar een gooi doen naar een Monument?

Vijftiende in Milaan-Sanremo, winnaar in de Classic Brugge-De Panne, vierde in Dwars door Vlaanderen, winnaar in de Scheldeprijs en tweede in Parijs-Roubaix. Het voorjaar van Jasper Philipsen in 2023 was bijzonder goed.

Komend weekend begint Philipsen aan zijn seizoen in het openingsweekend, met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna staan onder meer ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn programma.

Monument winnen?

"Philipsen zal net als in 2023 zijn stempel drukken, maar een Monument winnen wordt niet evident", zegt Sep Vanmarcke bij De Zondag. En daar heeft de ex-winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad zo zijn redenen voor.

"In Sanremo rijdt er tegenwoordig altijd een groepje weg op de Poggio, de Ronde lijkt me net iets te zwaar en Luik is te zwaar. Het zal dus in Roubaix moeten gebeuren, maar dan moet alles in de juiste plooi vallen."