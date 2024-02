FDJ-Suez komt met zwaar verdict over Cecilie Uttrup Ludwig na val in de Omloop

De Deense Cecilie Uttrup Ludwig (28) moest een van de vrouwen van het voorjaar worden. Maar na de Omloop Het Nieuwsblad lijkt haar voorjaar er al op te zitten.

Cecilie Uttrup Ludwig is een van de publiekslievelingen uit het vrouwenwielrennen door haar enthousiasme in haar interviews. De Deense werd vorig jaar ook derde op het WK op de weg, na Kopecky en Vollering.

In de Tour Down Under won Uttrup al een rit en werd ze negende in het eindklassement. Die vorm wilde ze doortrekken in het voorjaar, maar in de Omloop Het Nieuwsblad liep het mis. De Deen viel en moest opgeven.

Blessure Uttrup Ludwig

Haar ploeg FDJ-Suez heeft nu bekendgemaakt dat Uttrup Ludwig haar staartbeen heeft gebroken. "De enige prioriteit is nu dat Cecilie volledig kan herstellen", zegt de ploeg op hun sociale media.

"Ze zal de best mogelijke ondersteuning krijgen en een herstelprogramma opgesteld krijgen om haar in de best mogelijke conditie terug in competitie te krijgen. Hoewel de exacte duur van het herstel niet kan worden bepaald, hebben we er alle vertrouwen in dat ze deze tegenslag te boven zal komen."