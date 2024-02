Grote dominantie, maar Fabian Cancellara zag Visma-Lease a Bike toch ook fouten maken

Er was een grote dominantie van Visma-Lease a Bike in het openingsweekend. Al zag Fabian Cancellara toch ook nog ruimte voor verbetering.

Net als vorig jaar domineerde Visma-Lease a Bike het openingsweekend. Jan Tratnik won de Omloop Het Nieuwsblad, Wout van Aert was de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. De tegenstand werd op een hoopje gereden.

"Ik denk dat ze bewezen hebben dat ze de sterkste ploeg hebben in de klassiekers", zegt Fabian Cancellara bij Cyclingsnews. "Maar ook al hadden ze weer een succesvol weekend, ze waren toch niet foutloos."

Omloop Het Nieuwsblad

Volgens Cancellara zijn er vooral fouten gemaakt op het vlak van koersgedrag en tactiek. In de Omloop zat de ploeg in een goede situatie met drie renners in een kopgroep van zes. En toch gaf het die situatie nog uit handen.

"We dachten allemaal dat de wedstrijd op een gegeven moment voorbij was, maar toen eindigde het bijna op een massasprint." Cancellara vond vooral dat Matteo Jorgenson niet de beste man was om te laten wegrijden in de Omloop.

"Visma-Lease a Bike toonde hun collectieve kracht dit weekend, maar ze kunnen zichzelf ook kapotmaken. Ze moeten echt samen koersen als een team en samenwerken", besluit de ex-renner nog.