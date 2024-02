Philippe Gilbert komt met onverwacht statement over aanpassing Strade Bianche

De organisatie van de Strade Bianche heeft het parcours fors aangepast. Er komt meer dan 30 kilometer bij.

De voorbije jaren was de Strade Bianche om en bij de 180 kilometer lang, maar door een aanpassing van het parcours wordt dit nu maar liefst 214 kilometer.

De extra kilometers zitten vooral in een extra lus op het einde, al komt de zwaarste strook, de Monte Sante Marie, daardoor nu op 70 kilometer van het einde te liggen. Met alle gevolgen van dien voor de spanning in de koers.

“Niemand gaat nog van ver aanvallen, op Monte Sante Marie bijvoorbeeld, omdat je krachten moet sparen voor die extra lus in Siena”, voorspelt Philippe Gilbert, die de Strade in 2011 won, in het Nieuwsblad.

Parcourswijziging Strade Bianche zorgt voor uiteenlopende meningen

De Monte Sante Marie zal nog voor een schifting zorgen, maar daarna zal de koers weer wat stilvallen, waardoor renners zullen kunnen profiteren om terug te keren. De gevolgen zijn uiteraard groot.

“Met slechts 180 kilometer was de wedstrijd de voorbije jaren heel intens. Je kon niet een vroege vlucht enkele minuten laten nemen, want dat was te gevaarlijk. Nu de wedstrijd dertig extra kilometers krijgt, wordt ze makkelijker om te controleren.”

Philippe Gilbert vindt dit een goede ingreep, in tegenstelling tot Michel Wuyts. “Ze maken de wedstrijd niet te zwaar”, zegt Gilbert nog. “De Strade zoals we ze kenden was naar mijn aanvoelen te kort. Alles evolueert, dus ook klassiekers.”