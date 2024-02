Michel Wuyts begrijpt er helemaal niets van: "Men verkloot de Strade Bianche"

Komende zaterdag staat de Strade Bianche op het programma, een zware wedstrijd op Italiaanse grindwegen. Al is er dit jaar een grote verandering.

De Strade Bianche is een klassieker die ieder jaar aan belang wint. De Italiaanse koers over grindwegen heeft de laatste jaren ook een indrukwekkende erelijst met Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Pidcock.

Dit jaar geen Van Aert en Van der Poel aan de start in Italië. Van Aert is op hoogtestage in Spanje, Van der Poel wacht nog tot Milaan-Sanremo om opnieuw te koersen. Pogacar en Pidcock staan wel aan de start.

40 kilometer langer

Al is er ook een grote verandering dit jaar, de koers is nu 220 kilometer lang in plaats van 180 kilometer. Het aantal grindstroken is ook opgetrokken van elf naar vijftien. De koers wordt dus nog wat zwaarder.

"De Strade Bianche was op basis van mijn waarden altijd al de zwaarste koers van het jaar. Nu wordt die door de aanpassing van het parcours nog een uur langer", zegt Nathan Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck.

Michel Wuyts is echter geen fan van het langer maken van de koers. "Men verkloot de Strade door ze langer te maken. Door de koers nog te verzwaren, vrees ik dat ze lang op slot zal gaan", stelt de analist.