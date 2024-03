🎥 Tim Merlier geeft zijn fout toe na verloren sprint tegen Jasper Philipsen

Tim Merlier heeft het eerste duel met Jasper Philipsen verloren in Tirreno-Adriatico. De ex-Belgische kampioen zette zijn sprint vroeg in, maar veel te vroeg.

"Het was een heel hectische finale, met veel gevaarlijke bochten", zei Merlier achteraf bij Eurosport. "Op zich zaten we goed gepositioneerd in de laatste kilometer, al zaten we ook wel wat ver. Ik probeerde voor de laatste bocht al aan te gaan, maar dat was iets te vroeg."

En dat was de foute beslissing, gaf Merlier toe. "In de bocht verloor ik best wat snelheid. Bovendien was het toen nog 300 meter. Ik heb het geprobeerd, maar helaas dus een tweede plaats", ging hij nog verder.

Merlier kon dus geen vervolg breien aan zijn drie ritzeges in de UAE Tour en verloor dus het eerste duel van zijn ex-ploegmaat Jasper Philipsen. Hij pakte, net als vorig jaar, zijn eerste zege van het seizoen in Tirreno-Adriatico.

Vorm Merlier

Toch is Merlier tevreden na zijn tweede plaats. "Ik ben dit jaar nog geen enkele keer buiten de top drie gefinisht in een massasprint. Ik mag dus gewoon blij zijn met de vorm. Ik kijk uit naar de volgende sprints."