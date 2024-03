Brandon McNulty doet zijn beklag over QuickStep en co nadat hij leider af is in Parijs-Nice

Brandon McNulty speelde in de vierde etappe van Parijs-Nice zijn leiderstrui kwijt. Luke Plapp is de nieuwe nummer één in het klassement.

Toen Luke Plapp (Jayco AlUla) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) in de finale de aanval inzetten keek iedereen naar UAE Team Emirates om de boel op te lossen. Maar dat deden ze niet echt.

“De ploeg reed goed vandaag, we zaten allemaal in positie. Alleen het weer, met de regen, maakte het een heel zware dag. Je moest de hele tijd voorin rijden”, vertelt McNulty bij Cycling Pro Net.

Hij was ziek na de UAE Tour, maar achteraf viel het al bij al mee. Over hoe de vierde etappe van Parijs-Nice zich ontwikkelde, daar was hij niet blij mee.

“We probeerden Buitrago en Plapp nog wel terug te halen in de finale. We gingen rijden met Jay Vine, maar we kregen niet veel hulp van de andere ploegen. Dus bleven de twee voorop”, gaat hij verder.

Spannend slotweekend in Parijs-Nice

Remco Evenepoel liet na de koers al weten dat het aan UAE was om de twee leiders terug te halen, maar dat klopt niet volgens McNulty.

“Wij hadden de trui, dus keken ze allemaal naar ons. Maar er rijden meer ploegen mee dan wij alleen. Als je de etappe of het klassement wil winnen, moet je rijden. Maar zo gaat het nu eenmaal soms in de koers.”

In het klassement zit alles heel erg dicht op elkaar. “Het is lastig te zeggen wie de sterkste was. De twee leiders gingen natuurlijk heel snel op de slotklim. Maar ook Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Matteo Jorgenson zagen er sterk uit. Het wordt alleszins een interessant slotweekend.”