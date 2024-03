Remco Evenepoel misrekende zich in slotfase van etappe en doet beklag over UAE

Remco Evenepoel werd vierde in de vierde etappe van Parijs-Nice. Al misrekende onze landgenoot zich naar eigen zeggen wel.

Remco Evenepoel heeft een goede zaak gedaan in Parijs-Nice. Hij pakte bonificatieseconden onderweg in een sprintje met Primoz Roglic en kon aan de finish nog een heel klein gaatje slaan met de favorieten voor de eindzege.

Al misrekende Evenepoel zich wel. “Ik wilde er een lange sprint van 500 meter van maken”, klonk het bij Sporza. “Het was een beetje in twee trappen.”

In de slotmeters werd Evenepoel echter nog voorbijgereden. “Ik keek links en ik zag niemand, maar langs rechts kwam Skjelmose nog onderdoor. Jammer, want hij pakt die 4 seconden op de finish. Ik dacht eigenlijk dat ik derde was en dat we Plapp hadden ingehaald, maar soms weet je dat niet.”

Complimenten voor Ilan Van Wilder

Het ploegwerk bij Soudal-QuickStep klopte weer als een bus. “Ik zag een supersterke ploeg. Ilan reed een zeer stevig tempo en deed mannen lossen. De ploeg stond er en ik heb weer een zaakje gedaan voor het klassement. We hebben iedereen getoond dat we zeer sterk zijn.”

Ritwinst zat er misschien wel in voor Evenepoel, maar niemand had blijkbaar zin om nog het tempo te maken. “UAE nam zijn verantwoordelijkheid niet meer. Vine stopte gewoon met rijden. Jammer dat ze het niet wilden. Of misschien was het expres. Maar het was raar dat hij opeens afdraaide.”