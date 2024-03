Bonificatieseconden? Volgens analist heeft Evenepoel die niet nodig in Parijs-Nice

Remco Evenepoel toonde zich de voorbije dagen heel bedrijvig. Hij probeert onderweg ook geregeld bonificatieseconden te pakken.

Remco Evenepoel staat momenteel op een vijfde plek in de rangschikking van Parijs-Nice, op dertig tellen van de huidige leider. Dat opent perspectieven, al had Evenepoel er al beter voor willen staan, maar de ploegentijdrit viel tegen.

En dus gaat Evenepoel onderweg op zoek naar luttele seconden. Zo won hij al een sprintje voor zes seconden van Primoz Roglic en pakte hij op de finish ook nog eens twee seconden door een kloofje te slaan.

Parijs-Nice is immers een rittenkoers die vaak op slechts een handvol seconden verschil uitdraait. Maar voor analist Michel Wuyts zou dat dit jaar wel eens anders kunnen uitdraaien. “Bonificaties zijn naast genadeloos, ook razend interessant. Evenepoel beseft dat. Hij kent de geschiedenis”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Slotrit in Parijs-Nice is Evenepoel op het lijf geschreven

Of toch ook niet. Zeker de slotrit zou in de smaak moeten vallen bij Evenepoel. Het is een zeer aantrekkelijke etappe voor onze landgenoot, zo merkt Wuyts nog op. “Geen klimmastodonten van tien kilometer, maar aaneengeschakelde brokken kort venijn waarop tempo kan ontwikkeld worden. Uitgelezen aanvalsterrein voor solisten met een grote motor.”

Daar zou hij precies hetzelfde kunnen doen als in de Ronde van Polen van 2020. “Alles los en niets ontziend. Een minuut of meer weg. 'I'm a speed king, see me fly.' In Parijs-Nice zou dat opzienbarend zijn. Wie had het hier weer over bonificaties?”