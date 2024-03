Kunnen de E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen over de Paterberg? Burgemeester heeft nieuws

Kunnen de renners over de Paterberg rijden tijdens de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen? De burgemeester van Kluisbergen geeft meer uitleg.

Door een grondverzakking in de afdaling naar de voet van de Paterberg stonden er plots veel vraagtekens over de passage op de beklimming tijdens de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

De gemeente Kluisbergen schakelde twee aannemers in die met man en macht werken aan een oplossing, zodat de koers toch kan passeren over de Paterberg. De burgemeester is optimistisch dat het goed komt.

Passage over Paterberg niet in gevaar

"Komende donderdag wordt een nieuwe asfaltlaag gelegd over de aanlooproute naar de Paterberg", zegt burgemeester Philippe Willequet bij Sporza. De kasseien van de Paterberg blijven natuurlijk onaangeroerd.

"Tegen maandag zou alles eromheen ook weg kunnen, zodat de Paterberg weer toegankelijk wordt voor het publiek, dus ook voor wielertoeristen", zegt Willequet verder nog.

Uiteindelijk dus ruim op tijd voor de E3 Saxo Classic, die op 22 maart wordt gereden. De Ronde van Vlaanderen zal op 31 maart dus ook over de Paterberg kunnen.