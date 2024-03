Patrick Evenepoel onthult: Remco Evenepoel trok zélf de stekker uit fusieplannen

De familie Evenepoel leek zelf aan te sturen op de fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Vader Evenepoel onthult nu echter een andere kant van het verhaal.

Het nieuws over een mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma kwam naar buiten na het EK op de weg, op 24 september. Tot 7 oktober leek die fusie er te komen, maar uiteindelijk kwam er niets van.

Een van de belangrijkste redenen voor de fusie was Remco Evenepoel. Hij zou naar een betere omkadering zoeken om meer kans te maken om de Tour de France te kunnen winnen. Vader Evenepoel ontkent dat nu.

Evenepoel trok zelf stekker uit fusie

Hij geeft wel toe dat Plugge en Zeeman zijn langsgekomen om het project voor te stellen. "Maar weet je waarmee Remco het gesprek begonnen is? Letterlijk: 'Ik word hier in een situatie gedropt die ik niet heb gewild. Het hele verhaal interesseert me niet'", zegt vader Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Plugge en Zeeman konden die directheid appreciëren, maar deden toch hun verhaal. Evenepoel raakte steeds meer overtuigd van het project. "Tot de fiets ter sprake kwam. Remco hield vast aan Specialized en daarop is het afgesprongen."

Dat bijna 60 mensen op straat zouden staan door de fusie, wilde Remco Evenepoel ook niet. Van de buschauffeurs tot de mensen die werken op de bureaus, zij zouden allemaal hun job verliezen. Ook daarom is de fusie niet doorgegaan.