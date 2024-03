Patrick Lefevere heeft een bijzonder ritueel met zijn grootste renners, maar Pieter Serry wil dit ook

In de podcast Stamcafé Koers van Michaël Van Damme en Jonas Heyerick worden heel wat bekende gasten uit het wielerwereldje uitgenodigd. Ook Patrick Lefevere kwam er al langs.

De podcast Stamcafé Koers gaat dieper en verder dan andere in hun soort. Ze houden zich niet bezig met wat de actualiteit in het wielrennen is, maar proberen het verhaal achter bepaalde personen en gebeurtenissen te schetsen.

Bij Patrick Lefevere ging het onder meer ook over het feit dat hij een zeer zware covid te pakken had, een heel ander verhaal dan over zijn renners, de koersen die gereden worden of welke prijzen hij wil pakken.

Zo kwam ook het verhaal naar boven over de befaamde pen van Montblanc die de CEO van Soudal-QuickStep heeft. Met die pen worden de grote contracten binnen de wielerploeg van Lefevere getekend.

Special edition

“Een dure pen, want het was een special edition, van Elvis Presley geloof ik. Dat bleek de pen te zijn waarmee hij alle belangrijke contracten tekende. Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe enzovoort: die mannen hebben allemaal hun contract getekend met die pen”, vertelt Jonas Heyerick in de podcast.

Maar er was blijkbaar nog iemand die met die pen zijn contract wilde tekenen. “En Pieter Serry zei dan: ‘Patrick, als wij een contract tekenen, moet het óók met die pen zijn. Anders teken ik niet.’ Die pen is blijkbaar al zo’n begrip.”