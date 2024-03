Thomas De Gendt in angst voor positieve dopingtest tijdens de koers: "Aan dokter gevraagd"

Doping in de sport, het is er altijd geweest en zal er wellicht ook altijd zijn. De schorsingen van Toon Aerts en Shani Bossuyt hebben getoond hoe snel het soms kan gebeuren.

Een positieve dopingtest afleveren, het is en blijft de nachtmerrie van elke topsporter. Ook Thomas De Gendt houdt het allemaal heel goed in de gaten en zit toch wel met de vrees van door iets heel stoms tegen de lamp te lopen.

“Er zijn heel veel wedstrijden, vooral in Spanje, waar je op de beklimmingen een wietgeur ruikt”, vertelt De Gendt in ‘De Wereld van Sofie’ op Radio 1. “Als je daardoor rijdt, krijg je de rook binnen.”

De Gendt nam meteen actie toen hij dat voor het eerst meemaakte. “We hebben aan onze dokter al gevraagd: ‘Wat als we daarna positief testen?’ Maar hij stelde ons gerust dat we door dat beetje rook niet positief zouden testen.”

Maniakaal gedrag om positieve dopingtest te vermijden

Ook voeding en supplementen kunnen de boosdoener worden. Dat is precies wat Toon Aerts en Shani Bossuyt meegemaakt hebben. En in dat geval gaat het over wel heel kleine hoeveelheden, zo bleek toen.

“Volgens de dopingregels ben je verantwoordelijk voor alle stoffen die in je lichaam zitten. Als je bijvoorbeeld in China gaat koersen, moet je op je hoede zijn. Daar zijn de richtlijnen over clenbuterol in het vlees niet zo strikt als bij ons. Als je daar een biefstuk zou eten, is de kans groot dat je een clenbuterolvervuiling in je lichaam hebt.”

Zelfs zijn vrouw moet mee in dat maniakale gedrag. “Als mijn vrouw dan zo’n zalf gebruikt waar iets inzit wat ik zeker niet in mijn lichaam mag hebben, dan ga ik die zalf zeker niet smeren op haar. Ik vermijd dan ook de ingesmeerde plaats zodat ik er niet per ongeluk tegenaan wrijf.”