Wereldkampioene Lotte Kopecky voegt last minute nog topwedstrijd toe aan haar programma

Lotte Kopecky komt zondag verrassend aan de start van de Trofeo Alfredo Binda. De wereldkampioene vervangt een zieke ploeggenote.

Zaterdag rijden de mannen Milaan-Sanremo, traditioneel rijden de vrouwen de Trofeo Alfredo Binda. Onderweg liggen zes beklimmingen met in totaal zo'n 2000 hoogtemeters op iets meer dan 140 kilometer.

SD Worx-Protime komt met een onuitgegeven team aan de start met Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Femke Gerritse, Niamh Fisher-Black, Marlen Reusser en wereldkampioene Lotte Kopecky.

Debuut Kopecky in Trofeo Alfredo Binda

"We hebben een wissel moeten doorvoeren in de selectie. Normaal zou Chantal van den Broek-Blaak hier rijden, maar ze heeft nog te veel last van haar valpartij in Nokere Koerse. Dus hebben we nu de wereldkampioene aan de start", zegt ploegleidster Anna van der Breggen.



"Lotte kan hier zonder druk rijden. We hebben totaal geen verwachtingen van haar, omdat ze er zo last-minute is bijgekomen. Ze is altijd een meerwaarde om in het team te hebben. Dit is een zware wedstrijd qua hoogtemeters. Lotte is sowieso een grote hulp."

Kopecky maakt haar debuut in de Trofeo Alfredo Binda, waarmee ze wel een gat vult in haar programma. Daarna rijdt ze Gent-Wevelgem (24/03) en Dwars door Vlaanderen (27/03) voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.