🎥 Geen nieuwe zege voor Lotte Kopecky: ex-wereldkampioene duidelijk sneller in Trofeo Alfredo Binda

Door een valpartij van ex-wereldkampioen Chantal van den Broek-Blaak werd Lotte Kopecky nog opgeroepen voor de Trofeo Alfredo Binda in Italië. Op de heuvels rond Cittiglio moesten de rensters zo'n 140 kilometer afleggen.

Na heel wat aanvallen, met onder meer de Nieuw-Zeelandse Fisher-Black en de Nederlandse Puck Pieterse, werd er toch gesprint. De Nederlandse Meijering probeerde die nog te ontlopen, maar werd in de slotkilometer gegrepen.

Vooral de vrouwen van Lidl-Trek deden het werk voor ex-wereldkampioene Elisa Balsamo. Toch was het Zwitsers kampioene Marlen Reusser die in de laatste rechte lijn de sprint aantrok voor Lotte Kopecky.

De wereldkampioene zette ook aan, maar van iets te ver. Balsamo ging Kopecky nog redelijk makkelijk voorbij en pakte de zege. Geen nieuwe zege dus voor Lotte Kopecky in haar regenboogtrui. Puck Pieterse werd nog knap derde.

🚴🇮🇹 | We gaan sprinten in Cittiglio en het is Elisa Balsamo die de zege pakt in de Trofeo Alfredo Binda! 🇮🇹 Ze klopt Lotte Kopecky in een rechtstreeks duel. 💪 #TrBinda



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/XKzMVe2Nrf