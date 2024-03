Thomas De Gendt heeft opvallende plannen in gedachten voor zijn toekomst

Thomas De Gendt (37) hangt eind dit jaar zijn fiets aan de wilgen. Dan toch bij Lotto Dstny, want hij wil nog wat langer doorgaan.

"Het besluit om mijn carrière te beëindigen is al enkele jaren aan het sijpelen. Ik had het gevoel dat ik een eindpunt moest vastleggen. Niet alleen voor mezelf, maar ook uit respect voor mijn gezin", zegt De Gendt bij RIDE Magazine.

Vooral de tijd van huis weegt steeds zwaarder door voor De Gendt. Zo was hij in de eerste twee maanden van het jaar amper 13 dagen thuis. Op een heel seizoen weegt dat toch stevig door.

Toch denkt De Gendt eraan om volgend jaar een exotisch avontuur aan te gaan. "Van profrenner naar helemaal niets, dat is een te grote stap. Misschien ga ik nog twee jaar in Azië koersen. In Oman heb ik al even gepolst bij Adne van Engelen over de gang van zaken bij zijn Thaise ploeg."

Wordt De Gent ploegleider?

Al staat De Gendt ook open voor gravel en granfondo's, om dan af te bouwen naar een normale job. De Gendt ziet eventueel een rol als ploegleider zitten. Al is hij dan ook weer veel van huis.

"Misschien kies ik dan eerder voor een job bij een vrouwen- of beloftenploeg. Daar heb je minder koersdagen en die wereld speelt zich ook wat dichter bij huis af", zegt De Gendt nog.