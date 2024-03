Remco-kamp zal niet blij zijn na horen van straffe uitspraak van assistent-bondscoach over Uijtdebroeks en Evenepoel

Remco Evenepoel spaart het harde labeur niet. Al wil dat niet zeggen dat er eens geen straffe uitspraak gedaan kan worden over zijn potentieel in vergelijking met dat van andere Belgen.

Wie gezien zijn functie als assistent-bondscoach de Belgische wielrenners in principe wel goed kan inschatten, is Serge Pauwels. Die staat in De Zondag stil bij de capaciteiten van Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks. Die laatste wordt ook wel eens - overigens veelal tegen zijn zin - de 'nieuwe Evenepoel' genoemd.

"Het is misschien een straffe uitspraak, maar ik zou er helemaal niet versteld van staan als Cian eerder op het Tourpodium eindigt dan Remco." Dat is inderdaad een stelling die weinigen zullen innemen. "In Catalonië was hij minder, maar de constante waarmee Cian normaal in het rondewerk presteert, is veelbelovend"

TOP 5 IN GIRO KAN VOOR UIJTDEBROEKS

Pauwels komt met een voorspelling op de proppen. "Ik zie hem dit jaar in de Giro al top vijf halen. Hij zit nu in de juiste ploeg. Cian is iemand die enorm gelukkig wordt van heel hard met zijn vak bezig te zijn. De cultuur die er bij Visma-Lease a Bike is, heeft hij nodig om open te bloeien."

© photonews

Het voordeel van Evenepoel is dan weer dat hij al renners aan zijn zijde heeft die zuiver in zijn dienst rijden. Zoals bijvoorbeeld een Ilan Van Wilder, die ook wel de combinatie van bepaalde talenten heeft om het zelf goed te doen in het rondewerk.

VAN WILDER BELANGRIJK VOOR EVENEPOEL

"Hij heeft ook een prima tijdrit in de benen, maar op dit moment is hij als superknecht van onschatbare waarde voor Remco", zegt Pauwels over Van Wilder.