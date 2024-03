Deze Belgische expert herhaalt veel voorkomende kritiek op Wout van Aert: "Daar zit hij helemaal niet ver van af"

Ondanks zijn capaciteiten is het niet zo dat er geen kritiek komt op Wout van Aert. De algemene teneur na de E3 Saxo Classic was dat hij veel te defensief koerste.

Sep Vanmarcke laat in de podcast Wuyts & Vlaeminck verstaan dat hij ook die mening is toegedaan. "Hij reed naar mijn gevoel net iets te veel in de schaduw van Van der Poel. Als de wereldkampioen demarreerde, was hij er wel. Maar Van Aert moest wel iedere keer achtervolgen en reageren."

LAATSTE PRIKKEL VOOR VAN AERT

Terwijl de Belgische wielerfans liever Van Aert zijn wil zien opdringen. "Zelf kon hij de actie nog niet maken." Misschien gebeurt dat woensdag wel wanneeer WVA zijn opwachting maakt in Dwars door Vlaanderen. "De laatste prikkel heeft hij misschien nog nodig richting de grote doelen."

© photonews

De topvorm is nabij, gelooft Vanmarcke wel. "Daar zit hij helemaal niet ver van af. Het mag ook niet onderschat worden: vallen op de Paterberg, is superzwaar. En op de Kwaremont valt hij aan vanuit een groep met allemaal toppers."

HET PERSPECTIEF VAN VANMARCKE

De ex-renner wil alles in zijn perspectief plaatsen. "We mogen niet vergeten dat dat ook toppers zijn, enkel Van der Poel rijdt daar nog voorop. In de finale zag je dat het vat volledig leeg liep, dat is een stukje dat Wout tekort kwam. Maar anders sprinten ze met twee en dan kon Wout gewoon de koers winnen zoals vorig jaar."

Vanmarcke herinnert zich die strijd van Van Aert tegen Pogacar en Van der Poel maar al te goed. "Toen was hij ook niet de sterkste van de drie, maar hij won wel de koers."