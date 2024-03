Wout van Aert ambitieus voor Dwars door Vlaanderen, maar moet wel iets toegeven na zijn val in de E3

Wout van Aert rijdt met Dwars door Vlaanderen nog een wedstrijd voor de Ronde van Vlaanderen. Kan hij nog wat vertrouwen tanken na zijn val in de E3 Saxo Classic.

Geen Wout van Aert in Gent-Wevelgem afgelopen zondag, hij mikt vandaag op Dwars door Vlaanderen. Hoe gaat het nog met hem, enkele dagen na zijn val op de Paterberg in de E3 Saxo Classic?

Van Aert moest toegeven dat het toch meer gevolgen had dan hij had verwacht. "De schade van de val valt gelukkig mee, al ben ik toch wat stijf geweest. Het heeft toch meer impact gehad dan ik eerst had zien aankomen."

Van Aert ambitieus ondanks gehavend Visma-Lease a Bike

Dwars door Vlaanderen is de laatste wedstrijd van Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen. Toch staat hij nog met ambitie aan de start. "Dit is geen koers als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen van zondag."

"Dit is gewoon een koers die ik wil proberen te winnen, die we met de ploeg willen winnen. De focus ligt vandaag op Dwars door Vlaanderen", zei Van Aert met ambitie. Hij won nog niet in Waregem, een 83ste plaats in 2018 is zijn enige deelname.

Bij Visma-Lease a Bike delen ze wel in de klappen. Eerst gaf Laporte ziek verstek, daarna ook Van Baarle. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen, al is onze kern gelukkig breed genoeg om nog altijd met een sterke ploeg aan de start te komen."