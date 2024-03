Sportarts waarschuwt Van Aert om te vroeg weer te trainen: "Kan dodelijk zijn"

Wout van Aert moet door een zware valpartij een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het is uitkijken wanneer onze landgenoot weer gaat koersen.

Zoals de kaarten nu liggen, met een sleutelbeenbreuk, borstbeenbreuk en zeven gebroken ribben lijkt de kans zo goed als onbestaande dat Wout van Aert klaar geraakt voor de Giro d’Italia die begin mei van start gaat.

Sportarts Kris Vandermieren, aan de slag bij de Belgische wielerbond, zegt dat de blessures van Wout van Aert te vergelijken zij met die van heel zware verkeersongevallen. Hij waarschuwt Van Aert dan ook om niet te snel opnieuw te trainen.

“Een barst in het borstbeen geneest vanzelf, maar dat heeft tijd nodig", aldus Vandermieren bij Sporza. “Dat kan zelfs maanden duren.”

Ook gebroken ribben genezen uit zichzelf, maar omdat je ademt blijft de breuklijn in beweging en duurt het allemaal wat langer. Je moet volgens Vandermieren toch rekenen op drie tot zes weken voor een volledig herstel.

Gebroken ribben zijn heel gevaarlijk

De gevolgen zijn bijzonder zwaar. “Dit is echt een ramp”, stelt Vandermieren. “Op het slechtst mogelijke momenten, op de top van zijn carrière... Dit is echt niet gemakkelijk.”

Vooral de gebroken ribben zijn heel gevaarlijk. “Bij een nieuwe valpartij kunnen die gebroken ribben als een scheermesje door het longvlies snijden en een klaplong veroorzaken. Dat kan dodelijk zijn.”

Vandermieren waarschuwt Van Aert dan ook om niet te snel opnieuw te trainen. “Op een wedstrijd is er wel altijd een arts in de buurt, maar op training niet. Van Aert zal in het begin dus vooral op de rollen moeten trainen en een val proberen te vermijden.”