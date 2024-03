Verhaal van Greg Van Avermaet geeft Wout van Aert hoop: "Dat zou fantastisch zijn"

Greg Van Avermaet kreeg koude rillingen bij de valpartij van Wout van Aert. Hij maakte het verschillende keren mee in zijn carrière.

In 2020 ging Greg Van Avermaet zwaar onderuit in Luik-Bastenaken-Luik; een gescheurd schouderligament, drie gebroken ribben en een gebroken ruggenwervel en een lichte klaplong.

Hij weet als geen ander wat het is om totaal niets te kunnen. Het zal dan ook de nodige tijd vragen bij Wout van Aert om terug te keren, zo vertelt Van Avermaet aan Het Laatste Nieuws.

Maar de ex-renner keert ook nog graag terug naar 2016 om Wout van Aert hoop te geven en een hart onder de riem te steken. Toen brak Van Avermaet zijn sleutelbeen in de Ronde van Vlaanderen. Niet zozeer het fysieke leed was groot, maar vooral het mentale, zo geeft hij nog mee.

Olympisch kampioen

“Maanden aan een stuk stoom je jezelf klaar voor een bepaalde koers of periode. Je wéét dat je er heel dicht bij gaat zijn. En dan, in drie seconden tijd, is alles weg en kan je van nul herbeginnen. Frustrerend”, klinkt het.

Van Avermaet viel in een soort van leegte en had het moeilijk om de knop om te draaien. Tijdens Parijs-Roubaix stond hij zijn dochtertje in de speeltuin te duwen op de schommel.

“Goed rusten en herstellen. Het proberen een plaats te geven en relativeren, hoe lastig het ook is”, geeft hij Van Aert als raad. Binnen twee weken zal hij wel anders denken. En misschien doet hij dan wel zoals Van Avermaet, die olympisch kampioen werd in Rio in 2016. “Dat zou fantastisch zijn. Daar kan hij zich inderdaad aan optrekken.”