José De Cauwer stelt zich ernstige vraag over Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks heeft sinds zijn overstap naar Visma-Lease a Bike nog geen verpletterende indruk nagelaten. José De Cauwer heeft dan ook een prangende vraag over het toptalent.

Vorig jaar maakte Cian Uijtdebroeks heel wat indruk bij BORA-hansgrohe. Hij werd onder meer negende in de Ronde van Catalonië, zesde in de Ronde van Romandië, zevende in de Ronde van Zwitserland en achtste in de Vuelta.

In december stapte Uijtdebroeks over naar Visma-Lease a Bike. Daar begon hij goed met een vijfde plaats in O Gran Camiño en een zevende plaats in Tirreno-Adriatico. Maar in de Ronde van Catalonië gaf Uijtdebroeks op.

Bij Visma-Lease a Bike zijn ze onder de indruk van Uijtdebroeks. "Iemand die de lat heel hoog legt voor zichzelf. Eerlijk: ik heb nog nooit een renner gezien die zo’n extreme drive heeft", zegt sportief manager Merijn Zeeman bij Het Nieuwsblad.

De Cauwer stelt zich vragen bij Uijtdebroeks

Ook José De Cauwer is onder de indruk van wat hij vorig jaar zag bij Uijtdebroeks, onder meer op de Tourmalet. "Zijn tijdrit moet beter, maar dat gaat bij Visma-Lease a Bike ook gebeuren."

"Mijn enige vraag: Wil hij niet te veel? Ik hoorde nog iets op de radio over gelukkig zijn. Wat kennelijk heel belangrijk is: de dingen af en toe kunnen aanvaarden zoals ze zijn", stelt De Cauwer nog.