Wat met afwezigheid van Pogacar in de Ronde? Van Avermaet zegt wat het betekent voor Van der Poel

De voorbije twee jaar had Mathieu van der Poel een lastige klant aan Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar is de Sloveen er echter niet bij.

In 2022 deed Tadej Pogacar voor de eerste keer mee aan de Ronde van Vlaanderen. Samen met Van der Poel reed hij toen naar Oudenaarde, maar de twee lieten zich nog verrassen door Van Baarle en Madouas.

Van der Poel won, Pogacar viel als vierde nog naast het podium. Vorig jaar sloeg de Sloveen wel toe, door Van der Poel uit het wiel te rijden op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Hij kwam alleen toe in Oudenaarde.

Afwezigheid Pogacar goed of slecht voor Van der Poel?

Dit jaar is Pogacar er echter niet bij, de Sloveen koos ervoor om na de Ronde van Catalonië op hoogtestage te vertrekken. Pogacar komt pas opnieuw in Luik-Bastenaken-Luik aan de start.

Zal Van der Poel Pogacar missen of is het net een voordeel voor de wereldkampioen dat de Sloveen er niet is? "Met Pogacar erbij moet Van der Poel een kwaaie klant meer in het oog houden en kunnen volgen", zegt Greg Van Avermaet bij Het Nieuwsblad.

"Dat is hem vorig jaar niet gelukt. Ik denk dat iedereen zondag blij is dat Pogacar er niet bij is. Zeker als je hem weer bezig zag in Catalonië. Dat is om schrik van te krijgen", zegt Van Avermaet nog.