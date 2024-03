Jasper Stuyven geeft update over zijn blessures: "Dat is de eerste tien dagen verboden"

Net als Wout van Aert moet Jasper Stuyven de Ronde van Vlaanderen missen door een val in Dwars door Vlaanderen. Hij zal de Ronde vanuit zijn zetel volgen.

Vier dagen geleden viel Jasper Stuyven samen met onder meer Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Hij brak zijn sleutelbeen en moest een kruis maken over de rest van het voorjaar.

"Ik had natuurlijk liever gekoerst. Het is zeer jammer, zeker met deze conditie", zei Stuyven op VRT1 tijdens de uitzending van de Ronde. "Als ik vanavond naar de uitslag kijk, dan zal het misschien extra pijn doen."

Toch kijkt Stuyven al een beetje vooruit en hoopt hij vooral op een goed herstel. "Het gaat met ups en downs. Fietsen op de rollen is mij de eerste tien dagen ook verboden. Zo voel ik het zelf ook aan", zei de Belg nog.

Stuyven hoopt op de Giro

In tegenstelling tot Van Aert lijkt de Giro wel haalbaar voor Stuyven. Hij hoopt dan ook om in Italië aan de start te staan op 4 mei. "Ik denk dat de Giro nog haalbaar is."

"Hopelijk gebeurt dat in dezelfde conditie, al is dat nog maar de vraag. Het is een mooi doel mocht dat lukken, maar het jaar is nog niet gedaan."