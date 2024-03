Van zelfvertrouwen gesproken: Mohoric spreekt bijzonder straffe taal over Van der Poel

Matej Mohoric is na Mathieu van der Poel een van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen wil het de wereldkampioen ook moeilijk maken.

Matej Mohoric zit al sinds de winter met de Ronde van Vlaanderen in zijn hoofd. De Sloveen wil op zijn 29ste eens een goede uitslag neerzetten in de Ronde, in 2022 was een 21ste plaats zijn beste uitslag.

"Ons plan is om de koers al heel vroeg open te breken om zo Alpecin aan het werk te zetten", zei Mohoric voor de start van de Ronde van Vlaanderen. "We zullen ervoor proberen zorgen dat Mathieu alleen komt te zitten in de finale."

Podium voor Mohoric in de Ronde?

Al denkt de Sloveen niet dat iedereen zal samenspannen tegen Van der Poel. "Wie dan ook er bij hem alleen terechtkomt in de finale, zal sowieso meerijden", denkt Mohoric ook.

Door de afwezigheid van onder meer Wout van Aert en Jasper Stuyven schuift Mohoric ook een paar plaatsjes op in de pikorde. Heeft hij daardoor meer kans op een podiumplaats? "Nee zeker niet, mijn kansen zijn gewoon dezelfde."

Voor Mohoric en alle andere outsiders wordt het dus zaak om de grote aanval van Mathieu van der Poel voor te zijn. En dat mag al verwacht worden op zo'n 100 kilometer van de streep.