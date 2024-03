Wat is er aan de hand met Lotte Kopecky? Jan Bakelants weet wat de wereldkampioene mist

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. De wereldkampioene bleek niet over de beste benen te beschikken.

Op de Koppenberg moest Lotte Kopecky net als veel rensters voet aan grond zetten. De wereldkampioene moest lang achtervolgen, maar geraakte uiteindelijk toch nog weer bij de eerste groep. Kopecky zette zich vooral op kop voor haar ploeggenote Demi Vollering, maar kwam er in de finale toch nog weer door. De wereldkampioene sprintte uiteindelijk nog naar de vijfde plaats. Maar helemaal in topvorm lijkt Kopecky toch niet te zijn. Dat zag ook Greg Van Avermaet. "Ze was wel goed, maar heeft die topvorm niet te pakken. En die heb je wel nodig om de Ronde van Vlaanderen te winnen", zei hij bij Sporza. Kopecky mist frisheid volgens Bakelants "Ik denk niet dat er heel veel schort", vulde Jan Bakelants aan. "Ze was heel goed in de Emiraten (toen Kopecky een bergrit en het eindklassement won, nvdr.), maar daar heeft ze niet de vruchten van geplukt in de Omloop." "Sindsdien is ze misschien te veel blijven trainen. Wat ik vooral opmerk is een gebrek aan frisheid op de beslissende momenten. Ze kan lang een hoog tempo rijden, maar een verschil maken lukt haar niet." "Ik denk dat het voor Lotte belangrijk is om deze week even de riem er af te halen en met een open blik naar Roubaix te gaan. Ze moet zich vooral niet te veel druk opleggen."