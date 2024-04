🎥 Jonge Belg loopt zware blessure op bij rare val in Scheldeprijs: wat met de Giro?

Het is nog niet het voorjaar geweest van Gerben Thijssen. Ook in de Scheldeprijs lag hij tegen de grond en de balans van die val blijkt nu zwaarder dan eerst gedacht. Komt nu ook zijn Giro d'Italia in het gedrang?

In Nokere Koerse leek hij op weg naar een goede klassering, maar kon hij uiteindelijk nooit voor de zege sprinten. In Bredene werd hij derde en greep hij net naast de overwinning, waardoor het voorlopig bij een zege in Mallorca en in de Ronde van Algarve blijft.

En dat ondanks een heel goede vorm voor de 25-jarige Belg van Intermarché - Wanty. En in de Scheldeprijs in Schoten kon hij ook zijn kansen niet vrijwaren, want hij viel heel snel in de race en het bilan van die race is zwaar.

#Scheldeprijs 🇧🇪 / La chute des coureurs d’Intermarché 🇧🇪 Gerben Thijssen et 🇧🇪 Arne Marit… les deux ont quitté la course pour faire des examens. pic.twitter.com/UVjCUKcQCk — Renaud Breban (@RenaudB31) April 3, 2024

Thijssen heeft zijn enkel gebroken en moet weken een gipsverband dragen. Met de Giro d'Italia die binnen een maand begint, wordt dat mogelijk een probleem. Want mogelijk komt de Giro op die manier te snel voor Thijssen, waar hij nochtans ook zijn rappe benen wilde laten zien.

Gerben Thijssen geeft de droom op de Giro nog niet op

Een rit in de Giro was het grote doel voor Thijssen dit seizoen. Het Belang van Limburg vernam dat de snelle man de hoop nog niet heeft opgegeven om aan de start te kunnen staan binnen een maand in de grote ronde.

Ook Arne Marit moest uiteindelijk opgeven in de Scheldeprijs. Ook hij zal enkele weken buiten strijd zijn en werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor een check-up. Eens alle blessures zijn opgelijst, houden we u zeker op de hoogte.