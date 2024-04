Belgische sprinter krijgt zwaar medisch verdict na valpartij in Scheldeprijs

Intermarché-Wanty zag naast sprinter Gerben Thijsen ook Arne Marit uitvallen in de Scheldeprijs. Hij heeft een zware blessure opgelopen.

Voor Intermarché-Wanty was de Scheldeprijs een wedstrijd om snel te vergeten. Sprinters Gerben Thijssen en Arne Marit moesten al snel opgeven door een val. Daarbij sleurde Thijssen zijn ploegmaat Marit mee.

Voor Thijssen lijkt de schade nog mee te vallen, ook al brak hij zijn enkel. Hij zal zo'n maand in het gips moeten zitten, maar hoopt nog altijd aan de start te komen van de Giro. De eerste grote ronde van het jaar start over exact een maand.

Zware blessure voor Arne Marit

Arne Marit brak ook zijn enkel, maar hij is er erger aan toe. Volgens Het Nieuwsblad moet Marit maar liefst twaalf weken in het gips. Een grote streep door zijn rekening, want daarmee mist hij een groot deel van het seizoen.

Dit jaar deed Marit het al goed met enkele ereplaatsen. In de Ronde van Valencia werd hij tweede in de derde rit, in de Grand Prix Criquielion sprintte hij naar plaats zes. In de Ronde van Catalonië werd Marit in de vierde rit tweede.

Marit zal wellicht zijn pijlen moeten richten op de Vuelta, die op 17 september van start gaat met een individuele tijdrit in de Portugese hoofdstad Lissabon. Vorig jaar reed Marit al de Giro.