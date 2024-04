Parcoursbouwer van Parijs-Roubaix dient Mathieu van der Poel van antwoord na kritiek

Wereldkampioen Mathieu van der Poel was kritisch voor de chicane net voor het Bos van Wallers. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou begrijpt hem, maar werkt ook aan een verbetering.

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou van ASO had vorige vrijdag een gesprek met rennersvakbond CPA. Daarin werd hem gevraagd om een oplossing te bedenken om de snelheid voor het Bos van Wallers te verlagen.

Gouvenou heeft ter plaatse drie mogelijkheden bekeken en de chicane was de enige mogelijkheid. "We kennen de beste oplossing, maar daar zijn wegwerkzaamheden voor nodig en dat kan je niet in 3 à 4 dagen", zegt hij bij Sporza.

Van der Poel geen fan van chicane

Daarom wordt er dit jaar dus met een chicance gewerkt net voor de strook van het Bos van Wallers. Mathieu van der Poel vroeg zich bij de eerste beelden van de chicane af of het ging om een grap.

"Maar ik weet dat hij heeft gesproken met mensen die ik ken en hij is er zelf ook van overtuigd dat je de snelheid moet verlagen", stelt Gouvenou.

De Franse parcoursbouwer weet echter ook dat de chicane niet de beste oplossing is om de snelheid voor het Bos van Wallers te verlagen. "Ik zal nu een jaar werken om een beter alternatief te vinden."