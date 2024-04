Tim Merlier verbaast zich over wat hij nu meemaakt bij Soudal Quick-Step

Tim Merlier won woensdag met de Scheldeprijs al zijn zevende koers van het seizoen. De sprinter is verantwoordelijk voor de helft van de zeges bij Soudal Quick-Step.

De Scheldeprijs wordt ook wel het officieuze WK voor sprinters genoemd. Tim Merlier trok dus aan het langste eind, slechts enkele dagen na de Ronde van Vlaanderen. Merlier werd er 65ste op 7 minuten van winnaar Van der Poel.

"In de Ronde van Vlaanderen voelde ik mij al goed. Daar kreeg ik ook veel berichtjes over, dat ik een goede koers heb gereden. Misschien is het niet iedereen opgevallen, maar toch", zegt Merlier bij In de Leiderstrui.

Merlier kopman van Soudal Quick-Step in Parijs-Roubaix?

Zondag staat Parijs-Roubaix op het programma. Vorig jaar werd Merlier 23ste in Noord-Frankrijk en hij gelooft dan ook dat er iets mogelijk is zondag. Misschien niet om te winnen, maar wel om een goed resultaat neer te zetten.

Merlier zal zondag misschien wel uitgespeeld worden als kopman van Soudal Quick-Step in Parijs-Roubaix. "Als je mij dat vijf jaar geleden had gezegd, had ik het niet geloofd", stelt Merlier.

"Ik denk dat we genoeg talent hebben, maar bij sommige kopmannen is het moeilijk om de knop om te draaien als het niet loopt", zegt de sprinter van Soudal Quick-Step nog.