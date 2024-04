Toch goed nieuws over Belgische sprinters van Intermarché-Wanty na val in Scheldeprijs

De blessures van Gerben Thijssen en Arne Marit na hun vlapartij in de Scheldeprijs vallen beter mee dan verwacht. Ze zullen wel nog enkele weken out zijn.

In de Scheldeprijs kwamen Arne Marit en Gerben Thijssen zwaar ten val. De twee sprinters van Intermarché-Wanty moesten opgeven en er werd bij beide renners gevreesd voor een enkelbreuk.

Dat is bij Gerben Thijssen niet het geval, maar hij heeft de ligamenten naast zijn buitenste enkel wel gedeeltelijk gescheurd. "Daardoor moet hij een rustperiode van één tot twee weken inbouwen vooraleer hij aan zijn heropbouw kan beginnen", zegt ploegarts Gerald Ackerl.

De Giro, die op 4 mei van start gaat, zou dus niet in gevaar komen voor Thijssen. Of hij daarvoor nog wedstrijden zal rijden is nog niet duidelijk. De Giro was een van de grote doelen van Thijssen dit seizoen.

Wel een enkelbreuk voor Arne Marit

Bij Arne Marit is er wel degelijk een enkelbreuk vastgesteld. "Hij liep een breuk van het talusbot op, het bot dat het onderste deel van het enkelgewricht vormt. Hij werd deze donderdag in het ziekenhuis van Herentals geopereerd om de breuk te stabiliseren."

Intussen heeft Marit het ziekenhuis wel kunnen verlaten en zal nog 10 dagen een gips moeten dragen. Er circuleerden berichten dat Marit maar liefst 12 weken in het gips zou zitten, maar die kloppen dus niet.