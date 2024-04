Tom Boonen ziet het somber in voor Soudal Quick-Step: "Dit gaat slecht aflopen"

Soudal Quick-Step domineert al enige tijd de kasseiklassieker niet meer. Volgens Tom Boonen is dat het gevolg van de focus op Remco Evenepoel.

Soudal Quick-Step moet opnieuw tevreden zijn met een bijrol in de klassiekers. De ploeg won wel Nokere Koerse en de Scheldeprijs met Tim Merlier, maar verder is het zoeken naar een goed resultaat.

In de kasseiklassiekers domineert Soudal Quick-Step al lang niet meer. Na Milaan-Sanremo was er even hoop na een 9de plaats van Alaphilippe, een 13de plaats van Pedersen en een 16de plaats van Asgreen.

Boonen ziet tweespalt binnen Soudal Quick-Step

Tom Boonen ziet het met lede ogen aan. "In feite is het geen team meer. De Wolfpack-spirit is verdwenen. De geruchten van afgelopen herfst over een fusie met Jumbo-Visma creëerden een gevoel van onzekerheid dat intern niet makkelijk te managen was", zegt hij bij RTBF.

"Ik had echter nooit gedacht dat ik zou zien wat we nu zien." Volgens Boonen zijn er twee teams binnen het team: een team voor de Vlaamse klassiekers en een klimteam rond Remco Evenepoel."

"Je hebt de ploeg rond Remco en daartegenover de klassiekerploeg die zich afvraagt wat er van gaat komen, met het gevoel dat het geen toekomst meer heeft in deze structuur... Dit verhaal gaat slecht aflopen."