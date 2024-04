Vader Evenepoel opgelucht na val: "Of we hem toch niet liever voetballer hadden zien worden?"

Remco Evenepoel is terug in het land. Vandaag gaat hij in Herentals geopereerd worden na zijn val in de Ronde van het Baskenland. De Tour de France komt voorlopig niet in het gedrang, vader Patrick Evenepoel is vooral blij dat zijn zoon er niet al te gehavend is uitgekomen.

Een gebroken sleutelbeen en een barst of breuk in het schouderblad, met verder ook heel wat schaafwonden en dergelijke meer. Pijnlijk, maar verre van levensbedreigend en dus lijkt alles wel goed te gaan komen met Remco Evenepoel. Tot grote opluchting van vader Patrick Evenepoel, die zich erover uitliet in Het Laatste Nieuws: "Ik was opgelucht toen ik Remco zag stappen. Je wil je kind gewoon zien bewegen. Wat de blessures zijn, hoor je nadien wel." © photonews "Zelf mogen we onze 'pollekes' kussen dat de schade bij Remco niet véél zwaarder uitviel", aldus nog de vader van Evenepoel. De val in de Ronde van het Baskenland had nog veel erger kunnen uitvallen - dat zie je ook aan de blessures van onder meer Vine of Vingegaard. Voetballer Evenepoel? Of Evenepoel dan toch niet beter voetballer was geworden? "Of ik hem dan toch niet liever op een voetbalveld zou zien staan? Goh, één smerige fout en je carrière kan ook daar voorbij zijn. Nee, daar mag je niet aan denken." "Die risico's horen jammer genoeg bij de sport. Als de angst regeert kan je er beter mee stoppen." Voor Evenepoel zelf blijft de Ronde van Frankrijk voorlopig het einddoel voor 2024. De voorbereiding daarop is een beetje verstoord, maar nog niet onmogelijk.