Mathieu van der Poel onthult een uitgesproken en dan ook het absoluut enige masterplan

Mathieu van der Poel staat mogelijk weer voor een grootse dag in zijn carrière. Er is een masterplan voorhanden. Eentje dat - op papier althans - redelijk eenvoudig is.

Mathieu van der Poel is net als een week geleden de ontegensprekelijke topfavoriet. Toch is de algemene teneur dat het in de Hel van het Noorden moeilijker voor hem zal worden dan in Vlaanderens Mooiste, waar hij naar hartelust zijn explosiviteit kon uitspelen op de zich opstapelende Vlaamse hellingen.

"Parijs-Roubaix is een supermoeilijke koers om te winnen", beseft de titelverdediger als geen ander. "Het is niet het gemakkelijkste parcours om het verschil te maken." Omdat het in tegenstelling tot de Ronde van Vlaanderen eigenlijk een volledig vlakke koers is, ook al zijn er dan die talloze kasseistroken om te bedwingen.

VAN DER POEL VERWACHT TACTISCHE RACE

"Dat maakt het een erg tactische koers. Mijn enige plan is om uit de problemen te blijven. En als dat lukt, ligt alles open." Van der Poel is er zich van bewust dat er vele hindernissen kunnen opduiken. Uit de problemen blijven, wat het vermijden van pech en valpartijen betekent, is dus veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

"Het is een lange weg naar Roubaix en er zijn veel dingen die kunnen gebeuren. Maar ik ben wel hongerig naar een overwinning." Dat kan moeilijk anders: Van der Poel kan de tiende renner in de geschiedenis worden die de dubbel Ronde-Roubaix realiseert in één en hetzelfde seizoen. De Nederlander doet het misschien in de regenboogtrui.

PHILIPSEN DE X-FACTOR

In elk geval zal de renner van Alpecin-Deceuninck het niet cadeau krijgen. Wat wel een opsteker is voor de ploeg, is dat ook een Jasper Philipsen mits een topdag in staat kan zijn om deze wedstrijd te winnen. "Laten we hopen dat we beiden in de finale kunnen geraken", heeft Van der Poel een duidelijke wens.