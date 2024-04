José De Cauwer onder indruk van Van der Poel, maar: "Dat viel me het meeste op"

Mathieu van der Poel demonstreerde eens te meer zijn grote klasse tijdens Parijs-Roubaix. José De Cauwer was ook diep onder de indruk.

Dit voorjaar is er een van de bijzonder lange solo's. Pogacar viel al aan op 80 kilometer van de streep in de Strade Bianche, Van der Poel reed zo'n 45 kilometer solo in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Daar deed de wereldkampioen nog een schepje bovenop met een solo van 60 kilometer in Parijs-Roubaix. "Die jongens overstijgen de rest van het pak", reageerde José De Cauwer bij Sporza.

Alpecin-Deceuninck maakt indruk op Parijs-Roubaix

"Maar wat me het meeste opviel, dat is de ploeg. Van waar komen al die mannen? Super goede renners als Kielich, Vermeersch en Riesebeek. Maar zijn dat ook allemaal geweldige toppers?"

De Cauwer ziet dat iedereen bij Alpecin-Deceuninck boven zich uitsteeg, elk op zijn eigen manier. "Je ziet nog maar eens wat een kopman kan doen. Het doet iedereen harder werken tijdens de week. Omdat ze weten dat ze moeten voldoen aan de eisen van de kopman. Met z’n allen."

Vooral Gianni Vermeersch speelde een cruciale rol door op alles en iedereen te reageren die wilde wegrijden. "Hij was mee in het wiel en zette de ploeg daar eigenlijk op rozen."