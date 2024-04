Michel Wuyts schuwt de grote woorden niet over Mathieu van der Poel

De superlatieven over voorjaar van Mathieu van der Poel zijn stilaan op. Ook Michel Wuyts schat de Nederlander bijzonder hoog in.

Me winst in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is Mathieu van der Poel dé man van het voorjaar. Hij won telkens na een lange solo en dan ook nog eens als wereldkampioen.

"Mathieu van der Poel is naast de meest performante ook de meest gestroomlijnde atleet die ik ooit op een fiets heb zien zitten", is Michel Wuyts bijzonder lovend voor Van der Poel bij HLN.

Van der Poel naast Merckx, Boonen en Museeuw

Voor Wuyts komt Van der Poel nu in een rijtje met de allergrootste klassieke renners in de geschiedenis van het wielrennen. "Ik denk aan Merckx, ik denk aan Museeuw, ik denk aan Tom Boonen en Fabian Cancellara."

"Ik denk dat tal van mensen adjectieven gaan tekortkomen om deze atleet op eenzame hoogte nog hogerop te jagen", stelt de analist nog. Daarbij kon Van der Poel ook nog eens rekenen op een bijzonder sterke ploeg.

Er waren twijfels over de ploeg aan het begin van het seizoen, maar die zijn nu nog verdwenen. "Die vraagtekens waren vorige week al uitgewist in Vlaanderen en die zijn nu nog dikker uitgewist", stelde Wuyts nog.