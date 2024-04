Politie van Vlaamse Ardennen heeft nieuws over biergooiers tijdens Ronde van Vlaanderen

Twee weken op rij kreeg Mathieu van der Poel bier over zich heen. De politie heeft ondertussen ook iemand kunnen identificeren.

Op de laatste passage van Oude Kwaremont kreeg Mathieu van der Poel bier over zich heen in de Ronde van Vlaanderen. Op Carrefour de l’Arbre was het in Parijs-Roubaix opnieuw van dat.

Het ergste was wellicht een vrouw die een petje probeerde te gooien richting het achterwiel van Van der Poel in Parijs-Roubaix. Daardoor krijgt de politie in de Vlaamse Ardennen nu opnieuw tips binnen over de Ronde van Vlaanderen.

Biergooier geïdentificeerd

"Eerst bier gooien, nu een petje. Waar gaat het eindigen? We moeten grenzen stellen aan dat gedrag. Als je niet gewoon kan gaan supporteren, blijf dan thuis", zegt Joost Duhamel, korpschef van de Politiezone Vlaamse Ardennen bij Het Nieuwsblad.

"Naar aanleiding van de biergooiers van vorige week op de Oude Kwaremont is één iemand al duidelijk in beeld. Hij is nog niet verhoord, maar hij mag een uitnodiging verwachten", zegt Duhamel nog.

Al stelt de korpschef dat er ook twee kampen zijn over de opsporingen. Het ene vindt dat de politie gelijk heeft, het andere vraagt zich af of de politie niets beter te doen heeft. Maar na het incident in Parijs-Roubaix vindt de politie dat ze moet ingrijpen.