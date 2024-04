Tom Boonen en Jan Bakelants lijnrecht tegenover mekaar over Soudal Quick-Step: "Evenepoel wisselen voor Van Aert"

Neen, het is weer niet het klassieke seizoen van Soudal Quick-Step. Tom Boonen en Jan Bakelants kijken daar elk op hun manier naar.

De zege van Tim Merlier in de Scheldeprijs is een doekje voor het bloeden, want voorts krijgt Soudal Quick-Step in de klassiekers geen voet aan de grond. "Ja, ik heb het daar wat moeilijk mee", bekent Tom Boonen in de Wielerclub Wattage, de podcast van Sporza. "Ik vind dat je je DNA niet kan verloochenen."

De consensus is dat door het project rond Remco Evenepoel de Wolfpack veel minder uit de verf komt in de klassiekers. Boonen kan dat maar moeilijk aanvaarden. "Ik vind dat je het niet kunt maken tegenover iedereen die hier in de zaal zit, tegenover ons, om geen klassieke ploeg meer op papier te zetten."

Bakelants pleit er voor om volop te kiezen voor Evenepoel. "Als ze terug naar het Vlaamse voorjaar willen, denk ik dat ze hem moeten vrijlaten. Dat hij kan gaan naar waar hij ook beter zijn dromen kan nastreven. Dan moeten ze met dat geld dat vrijkomt, iemand gaan halen die in het voorjaar weer kan scoren."

"Dat is de enige werkbare oplossing", is de ex-renner stellig. Dat zou wel een heel extreme maatregel zijn. "Daarom dat ik ook zeg dat ze vol moeten inzetten op Remco, maar als ze terug naar hun Vlaamse DNA willen, dan moeten ze zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkbaar is."

En dan is het nog de vraag welke klassieke toprenner ze bij Soudal Quick-Step zouden kunnen halen als ze Evenepoel zouden laten gaan. "Ze kunnen een deal proberen te sluiten. Ze kunnen Remco wisselen voor Wout", besluit Bakelants met de glimlach.