Eddy Planckaert over Wout van Aert: "Hij is ooit eens heel kwaad op mij geweest"

Wout van Aert krijgt als eens kritiek voor de keuzes die hij al maakte in zijn carrière, ook van Eddy Planckaert. En daar was Van Aert boos over.

Eddy Planckaert was de voorbije jaren soms te zien als analist bij de Vlaamse klassiekers in het voorjaar. Dit jaar was dat echter niet het geval, want Planckaert heeft er geen zin meer in.

Hij ziet het wielrennen anders dan jongere analisten zoals Jan Bakelants of Greg Van Avermaet. "Maar ik heb geen zin meer om altijd tegen de nieuwe generatie te fulmineren", zegt Planckaert bij HUMO.

Van Aert te veel knecht?

Dat is onder meer het geval met Wout van Aert. "Trouwens, Wout Van Aert is eens heel kwaad geweest op mij." Planckaert had kritiek op het feit dat Van Aert te veel in dienst reed en hij volgens hem minstens drie keer de groene trui kon winnen als hij dat niet deed.

"Omdat ik zei dat hij een renner was om drie keer de groene trui te winnen... maar níét als hij de hele tijd op kop rijdt." Volgens Vingegaard kan Van Aert zelf drie ritten winnen in de Tour.

"En als Vingegaard dan die laatste 200 meter weigert over te nemen om eens iets terug te doen: daar kan ik niet tegen. Dat zeg ik dan, voor zijn eigen goed. Nu zijn die kansen voor de groene trui weg, want Philipsen is opgestaan", stelt Planckaert.